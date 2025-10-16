В Калининграде ищут проектировщика новых дорог для будущей застройки острова Октябрьского

Согласно документам, власти планируют строить дороги в шесть этапов. Улицы появятся на территории между Второй эстакадой, набережной Карбышева, Триумфальной аллеей и музейным комплексом. Общая протяжённость составит около четырёх километров. Подрядчику предстоит спроектировать двух- и четырёхполосные улицы с тротуарами и велодорожками.