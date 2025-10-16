В Калининграде ищут проектировщика новых дорог для будущей застройки острова Октябрьского. Информацию о конкурсе опубликовали на сайте госзакупок.
Согласно документам, власти планируют строить дороги в шесть этапов. Улицы появятся на территории между Второй эстакадой, набережной Карбышева, Триумфальной аллеей и музейным комплексом. Общая протяжённость составит около четырёх километров. Подрядчику предстоит спроектировать двух- и четырёхполосные улицы с тротуарами и велодорожками.
На работы выделили 45 миллионов рублей. Победителя торгов определят 7 ноября. Документацию необходимо подготовить за 470 дней.
Отметим, что в районе новых дорог будут вести активную застройку. В настоящее время возле музейного комплекса уже возводят крупную гостиницу. Рядом начинают строить горизонтальную высотку. На остальной части земельного массива также разместят отели, офисы и жилые дома.