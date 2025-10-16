Ричмонд
В Калуге впервые прошел форум «Бизнес-старт. Инструменты роста»

На нем участники узнали о мерах господдержки для малого и среднего предпринимательства.

Форум для начинающих предпринимателей «Бизнес-старт. Инструменты роста» впервые состоялся в Калуге, сообщили в региональном агентстве развития бизнеса. Организатором выступил Центр «Мой бизнес» при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для гостей работали информационные стойки, где специалисты бесплатно консультировали по юридическим и налоговым вопросам, а также подробно рассказывали о мерах государственной поддержки для малого и среднего бизнеса. Особое внимание участников привлекли выступления приглашенных спикеров. Руководители компаний поделились практическими инструментами запуска и масштабирования бизнеса, разобрали реальные кейсы и ответили на вопросы аудитории.

Одним из самых вдохновляющих моментов стал диалог с Кириллом Окуневым, генеральным директором Okunev Group, известным калужским ресторатором. В формате открытой сессии «50 вопросов к успешному бизнесу» он рассказал о своем пути, доходах и ошибках. Участники также обсудили актуальный вопрос: что выбрать — собственный бизнес или франшизу. В перерывах они установили новые контакты, нашли потенциальных партнеров, наставников и единомышленников.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.