В Калуге впервые прошел форум «Бизнес-старт. Инструменты роста»

Одним из самых вдохновляющих моментов стал диалог с Кириллом Окуневым, генеральным директором Okunev Group, известным калужским ресторатором. В формате открытой сессии «50 вопросов к успешному бизнесу» он рассказал о своем пути, доходах и ошибках. Участники также обсудили актуальный вопрос: что выбрать — собственный бизнес или франшизу. В перерывах они установили новые контакты, нашли потенциальных партнеров, наставников и единомышленников.