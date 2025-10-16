В библиотеке Челябинска откроется выставка «Душа в почтовой марке»

Открытие филателистической выставки «Душа в почтовой марке» состоится 17 октября в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина Челябинска, сообщили в городской администрации. Мероприятие приурочено ко Всероссийскому дню лицеиста и проводится в соответствии с целями национального проекта «Семья».
Свое собрание марок, посвященных Пушкину, представит коллекционер Владимир Колмогоров. Посетители экспозиции смогут осмотреть более 50 экземпляров, выпущенных по всему миру. Также гостям презентуют издания редкой книги из коллекции библиотеки. Сразу после презентации выставки каждый желающий сможет создать для себя уникальную книжную закладку с копиями марок.
Экспозиция будет работать до конца октября. Открытие состоится в 12:00 в Пушкинском зале центральной библиотеки по адресу: ул. Коммуны, 69. Вход свободный.
