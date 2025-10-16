Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобусный маршрут № 99 в Нижнем Новгороде будет круглогодичным

Он следует от Гнилиц до Новостригинского кладбища.

Источник: Комсомольская правда

Автобусный маршрут № 99 «Гнилицы — Новостригинское кладбище» в Нижнем Новгороде будет круглогодичным. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Согласно информации, маршрут планируют перевести с сезонного на круглогодичный режим работы. Кроме того, автобусы будут курсировать не только в выходные, но и будние дни.

В ближайшие дни будет объявлен конкурс на заключение нового государственного контракта на обслуживание маршрута сроком с 1 ноября текущего года по 31 декабря 2026 года. Предыдущий контракт с перевозчиком заканчивается 31 октября.

Напомним, новых перевозчиков найдут для 11 маршрутов в Нижнем Новгороде.