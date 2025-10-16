Автобусный маршрут № 99 в Нижнем Новгороде будет круглогодичным

Автобусный маршрут № 99 «Гнилицы — Новостригинское кладбище» в Нижнем Новгороде будет круглогодичным. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Согласно информации, маршрут планируют перевести с сезонного на круглогодичный режим работы. Кроме того, автобусы будут курсировать не только в выходные, но и будние дни.
В ближайшие дни будет объявлен конкурс на заключение нового государственного контракта на обслуживание маршрута сроком с 1 ноября текущего года по 31 декабря 2026 года. Предыдущий контракт с перевозчиком заканчивается 31 октября.
Напомним, новых перевозчиков найдут для 11 маршрутов в Нижнем Новгороде.