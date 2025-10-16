В Подмосковье отреставрируют Коломенский кремль

Объекты культурного наследия на территории Коломенского кремля отреставрируют в связи с 850-летием Коломны в 2027 году. Обновление туристической инфраструктуры соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Отреставрировать планируют Тихвинскую церковь, Успенский собор, Шатровую колокольню и Церковь Воскресения. Также будут приведены в порядок сохранившиеся башни и стены кремля. В 2025 году их передали в управление музею-заповеднику «Зарайский кремль», уже имеющему опыт восстановления собственного кремлевского ансамбля. В результате был создан Коломенско-Зарайский музей-заповедник, и теперь он разрабатывает к юбилею города поэтапный проект реставрации.
Предполагается, что работы начнут с восстановления Пятницких ворот и завершатся реставрацией Маринкиной башни, Западного прясла стены и Грановитой башни. Кроме того, в Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили о предстоящем ремонте Дома воеводы — самой старой гражданской постройки города, возведенной на рубеже XVII-XVIII веков. Работы запланированы на 2026−2027 годы.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.