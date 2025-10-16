В Подмосковье отреставрируют Коломенский кремль

Отреставрировать планируют Тихвинскую церковь, Успенский собор, Шатровую колокольню и Церковь Воскресения. Также будут приведены в порядок сохранившиеся башни и стены кремля. В 2025 году их передали в управление музею-заповеднику «Зарайский кремль», уже имеющему опыт восстановления собственного кремлевского ансамбля. В результате был создан Коломенско-Зарайский музей-заповедник, и теперь он разрабатывает к юбилею города поэтапный проект реставрации.