Во время застолья в Константиновском районе мужчина ударил знакомого ножом

Во время застолья в Константиновском районе Ростовской области мужчина ударил знакомого ножом. Об этом сообщили в региональном Telegram-канале МВД.
В отдел полиции обратилась местная жительница и рассказала, что во время совместного распития алкогольных напитков между ее сожителем и находившимся в гостях знакомым произошел конфликт.
— Подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом и скрылся. Полицейские по горячим следам установили его местонахождение и задержали, — уточнили правоохранители.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.
В настоящее время мужчина заключен под стражу.
