Во время застолья в Константиновском районе мужчина ударил знакомого ножом

В Ростовской области задержали мужчину, который ударил знакомого ножом.

Источник: Комсомольская правда

Во время застолья в Константиновском районе Ростовской области мужчина ударил знакомого ножом. Об этом сообщили в региональном Telegram-канале МВД.

В отдел полиции обратилась местная жительница и рассказала, что во время совместного распития алкогольных напитков между ее сожителем и находившимся в гостях знакомым произошел конфликт.

— Подозреваемый нанес потерпевшему удар ножом и скрылся. Полицейские по горячим следам установили его местонахождение и задержали, — уточнили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Напомним, что двух жителей Ростовской области приговорили к тюремным срокам за незаконное производство и сбыт табачной продукции. Суд установил, что мужчины организовали подпольное изготовление сигарет и продавали их без обязательной маркировки.

