Животные омского зоопарка переселились в зимние вольеры

Плановый перевод теплолюбивых животных в зимние помещения завершили в омском зоопарке. Часть питомцев останется в закрытых вольерах на пять месяцев, некоторым предстоит провести в тепле все семь холодных месяцев.
Наибольшие сложности при переезде возникли с водоплавающими птицами. Лебедь-кликун и нильский гусь оказали активное сопротивление, потребовав участия всего коллектива с сачками для их загона. Как отметили сотрудники, подобные трудности наблюдаются ежегодно.
Неожиданной оказалась ситуация с волнистыми попугайчиками, которые задержались в уличных вольерах до наступления минусовых температур. Причиной стало позднее появление птенцов, их птицы вывели в конце сезона. Аналогично поступили рисовки, у которых одновременно четыре выводка оказались застигнуты первыми морозами.
«Как показала наша незапланированная практика, мороз и снег даже для экзотов в деле размножения не помеха», — констатировали в зоопарке.
Сотрудникам пришлось усилить кормление и проявить дополнительное внимание к пернатым семьям.
Все теплолюбивые животные теперь размещены в отапливаемых помещениях. Впереди — профилактические обработки после жизни на улице и витаминизация питомцев. Те виды, которые остаются зимовать на улице, уже обзавелись мехом и накапливают жировые запасы.
Администрация зоопарка обратилась к посетителям с просьбой не беспокоиться за оставленных в уличных вольерах животных. Все они адаптированы к местному климату и находятся под постоянным наблюдением специалистов.
