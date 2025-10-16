Шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на пытки в израильской тюрьме

«Одни сказали: ~»Мы предложили ХАМАС обменять вас на заложников«~ и стали молча смотреть на меня. Когда я спросила: “Что это значит?”, они ответили: “Мы пошутили”. Другие говорили: “Это не геноцид. Поверьте, если бы мы захотели совершить геноцид, мы бы смогли это сделать”, — сказала Грета Тунберг.