Шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на пытки в израильской тюрьме

Активистка из Швеции Грета Тунберг отсидела пять дней в израильской тюрьме после попытки прорваться в Газу на корабле. В интервью она пожаловалась на избиения, насекомых, отсутствие воды и угрозы отравления газом во время заключения. Израильтяне также нарисовали пенис на чемодане Греты.
Грету Тунберг избили и назвали проституткой.
22-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг рассказала в интервью Aftonbladdet, что ее вместе с другими участниками флотилии «Сумуд» пытали в израильской тюрьме.
По словам Тунберг, когда активисты прибыли в порт Ашдода, их там уже поджидала группа силовиков. Они повалили Грету на землю, набросили на нее израильский флаг и поволокли на некую территорию, огороженную железным забором.
«Это было что-то вроде антиутопии. Я видела, наверное, человек пятьдесят, стоящих на коленях, в наручниках, уткнувшихся лбами в землю», — отметила Тунберг.
Ее оттащили подальше от остальных, «бросили на израильский флаг» и избили. Израильские силовики несколько раз выкрикнули: «Маленькая проститутка», сорвали с нее шапку-лягушку и растоптали.
~Грету Тунберг поставили в угол~, рядом установили флаг.
«Когда он развевался и касался меня, они кричали: “Не трогай флаг!” и пинали меня в бок» — вспомнила Тунберг. По словам шведки, охранники по очереди делали с ней селфи.
Затем Грету посадили в тюрьму, где на протяжении нескольких дней держали в разных камерах вместе с другими заключенными практически без еды и воды. Им приходилось пить из-под крана «какую-то коричневую жидкость». Несколько заключенных заболели.
«Было очень жарко, градусов под сорок. Мы всё спрашивали: “Можно воды?” В конце концов, люди начали кричать», — пожаловалась Тунберг.
Охранники демонстрировали заключенным воду в бутылках, после чего выбрасывали ее в мусорку и смеялись.
Израильские охранники угрожали отравить газом заключенных.
Как пишет Aftonbladdet, в какой-то момент около 60 человек поместили в небольшую клетку на улице под палящим солнцем.
«Когда люди теряли сознание, мы стучали по клеткам и просили позвать врача. ~Потом подходили охранники и говорили: “Мы вас сейчас отравим газом”~. Это было для них обычным делом. Они держали газовый баллон и угрожали нам», — рассказала Тунберг.
По ночам охранники регулярно приходили с фонариками и трясли металлические решетки, заставляя всех заключенных вставать.
Шведку также сажали в одиночную камеру, где было много насекомых. Она не знает точно, сколько времени там провела, но помнит, что пела песни, чтобы успокоиться.
Рисунок на чемодане Греты Тунберг.
При задержании силовики отобрали у шведки чемодан. Из него достали все вещи, которые были связаны с Палестиной, и разрезали их ножом на куски.
~Тунберг показала журналистам, бравшим у нее интервью, этот чемодан. На нем черным маркером написано «Грета — шлюха», а рядом нарисованы израильский флаг и мужской половой орган~.
По словам шведки, чемодан в таком виде ей вернули после освобождения. Рассказывая об этом, Тунберг рассмеялась и сравнила израильских силовиков с пятилетними детьми.
Шутки от политиков и дипломатов.
Грету в заключении водили на индивидуальные беседы с различными чиновниками, дипломатами и политиками.
«Одни сказали: ~»Мы предложили ХАМАС обменять вас на заложников«~ и стали молча смотреть на меня. Когда я спросила: “Что это значит?”, они ответили: “Мы пошутили”. Другие говорили: “Это не геноцид. Поверьте, если бы мы захотели совершить геноцид, мы бы смогли это сделать”, — сказала Грета Тунберг.
Через несколько дней к заключенным шведам, в том числе Тунберг, пришли сотрудники посольства Швеции в Тель-Авиве.
«Мы собрались вместе и рассказали, как с нами обращались. О нехватке еды, воды, об избиениях. О пытках. Мы показали свои синяки и царапины… ~Они ничего не сделали, просто сказали: “Наша задача — выслушать вас~. Мы здесь, и вы имеете право на консульскую поддержку”, — посетовала она.
Активистка уточнила, что шведские дипломаты не смогли добиться обеспечения заключенных нормальной водой.
6 октября МИД Израиля объявил о депортации Тунберг и еще 170 активистов в Афины, после чего активистка вернулась в Швецию.