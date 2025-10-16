Ричмонд
Прокуратура нашла нарушения на кладбищах «Чижовское», «Лошица» и «Лесное»

Прокуратура проверила кладбища Минска и нашла нарушения.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура нашла нарушения на кладбищах «Чижовское», «Лошица» и «Лесное». Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Минска.

В ходе проверки территорий кладбищ «Чижовское», «Лошица» и «Лесное» было установлено, что на отдельных участках нет элементов ограждений. Кроме того, имеются поврежденные конструкции, создающие угрозу обрушения.

В прокуратуре добавили, что мусорные контейнеры находится вне специальных мест, они не оснащены крышками. Также специалисты обнаружили факты складирования коммунальных отходов и мусора. Речь идет про пакеты, пластмассу, ритуальные принадлежности, ПЭТ-бутылки.

«На момент выбытия не были выполнены работы по уборке зарослей сорной растительности, опавшей листвы и вывозу спиленных и сломанных деревьев», — заметили в ведомстве.

В пресс-службе акцентировали внимание на том, что ненадлежащее состояние ограждений не только способствовало несанкционированному проникновению посторонних, но и привело к формированию среды, которая характерна для свалки. И, тем самым, создало угрозу безопасности посетителей.

Прокурор Заводского района внес руководителю специализированной организации представление. В нем он потребовал устранить указанные нарушения, а также привести территорию кладбищ в надлежащее состояние, обеспечить их содержание в соответствии с законодательством на постоянной основе.

«Исполнение акта надзора взято на контроль», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее минчанин пожаловался, что не смог зарезервировать для себя место на кладбище.