Прокуратура нашла нарушения на кладбищах «Чижовское», «Лошица» и «Лесное». Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Минска.
В ходе проверки территорий кладбищ «Чижовское», «Лошица» и «Лесное» было установлено, что на отдельных участках нет элементов ограждений. Кроме того, имеются поврежденные конструкции, создающие угрозу обрушения.
В прокуратуре добавили, что мусорные контейнеры находится вне специальных мест, они не оснащены крышками. Также специалисты обнаружили факты складирования коммунальных отходов и мусора. Речь идет про пакеты, пластмассу, ритуальные принадлежности, ПЭТ-бутылки.
«На момент выбытия не были выполнены работы по уборке зарослей сорной растительности, опавшей листвы и вывозу спиленных и сломанных деревьев», — заметили в ведомстве.
В пресс-службе акцентировали внимание на том, что ненадлежащее состояние ограждений не только способствовало несанкционированному проникновению посторонних, но и привело к формированию среды, которая характерна для свалки. И, тем самым, создало угрозу безопасности посетителей.
Прокурор Заводского района внес руководителю специализированной организации представление. В нем он потребовал устранить указанные нарушения, а также привести территорию кладбищ в надлежащее состояние, обеспечить их содержание в соответствии с законодательством на постоянной основе.
«Исполнение акта надзора взято на контроль», — подчеркнули в прокуратуре.
Ранее минчанин пожаловался, что не смог зарезервировать для себя место на кладбище.