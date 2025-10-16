В Иркутской области начали отправку призывников на службу

В Иркутской области стартовала отправка первых команд призывников к местам прохождения военной службы. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, на сборном пункте состоялся торжественный митинг, где от имени губернатора Игоря Кобзева к молодым землякам обратился заместитель главы региона Вячеслав Эглит.
— Служить Родине — это священный долг каждого гражданина страны. И наши земляки выполняют его с честью. Будьте твердыми и настойчивыми в преодолении трудностей, в овладении военной специальностью. В добрый путь, призывники!- сказал Вячеслав Эглит.
Первая группа из более чем 100 человек отправилась в войска из разных городов и районов области. Все они обеспечены обмундированием, питанием и банковскими картами. Молодые люди будут проходить службу в сухопутных войсках и военно-космических силах в различных регионах России.
Осенняя призывная кампания в области продлится до конца декабря (подробности — в материале КП-Иркутск). Всего в армию планируется направить более двух тысяч человек. Кстати, в этом году призывники впервые начали получать электронные повестки через портал Госуслуг.
