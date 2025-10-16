Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области начали отправку призывников на службу

Молодые люди будут проходить службу в сухопутных войсках и военно-космических силах.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области стартовала отправка первых команд призывников к местам прохождения военной службы. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, на сборном пункте состоялся торжественный митинг, где от имени губернатора Игоря Кобзева к молодым землякам обратился заместитель главы региона Вячеслав Эглит.

— Служить Родине — это священный долг каждого гражданина страны. И наши земляки выполняют его с честью. Будьте твердыми и настойчивыми в преодолении трудностей, в овладении военной специальностью. В добрый путь, призывники!- сказал Вячеслав Эглит.

Первая группа из более чем 100 человек отправилась в войска из разных городов и районов области. Все они обеспечены обмундированием, питанием и банковскими картами. Молодые люди будут проходить службу в сухопутных войсках и военно-космических силах в различных регионах России.

Осенняя призывная кампания в области продлится до конца декабря (подробности — в материале КП-Иркутск). Всего в армию планируется направить более двух тысяч человек. Кстати, в этом году призывники впервые начали получать электронные повестки через портал Госуслуг.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что новый аэропорт Иркутска начнут строить в 2028 году.