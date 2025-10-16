В Уфе объявлен конкурс на застройку нового микрорайона «Урал»

В рамках планируемой реконструкции подлежат расселению и последующему сносу семь многоквартирных домов и 140 частных домовладений. Компания-победитель конкурса получит право в течение 15 лет возвести на этой территории до 200 тысяч квадратных метров нового жилья в многоквартирных домах без ограничений по этажности.