В Уфе объявлен конкурс на застройку нового микрорайона «Урал»

В уфимском микрорайоне Урал расселят 147 домов.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Уфы объявила открытый конкурс на проект по комплексному освоению территории в микрорайоне Урал. Речь идет о квартале, ограниченном улицами Рабкоров, Академика Ураксина, Софьи Перовской и Иртышской.

Проект затрагивает 27,5 гектаров, расположенных к юго-востоку от Сергиевского кладбища. В настоящее время эта местность представляет собой смешанную застройку: здесь находятся многоквартирные жилые дома, частный сектор с гаражами, а также функционирует школа № 22.

В рамках планируемой реконструкции подлежат расселению и последующему сносу семь многоквартирных домов и 140 частных домовладений. Компания-победитель конкурса получит право в течение 15 лет возвести на этой территории до 200 тысяч квадратных метров нового жилья в многоквартирных домах без ограничений по этажности.

Обязательными условиями проекта являются разработка детальных планов планировки и межевания территории, а также строительство социальных объектов: двух детских садов (каждый не менее чем на 315 мест) и новой школы, рассчитанной на 1870 учеников.

Минимальный объем инвестиций в создание нового микрорайона оценивается в 35,5 миллиардов рублей. Стартовая цена за право заключения договора о комплексном развитии территории составляет 15,2 миллиона рублей.

Определение победителя конкурса запланировано на 7 ноября.

