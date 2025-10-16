В Ростове-на-Дону нашли школьника, который ушел из дома и не вернулся

В Ростове-на-Дону нашли подростка, который ушел из дома и не вернулся. Об этом рассказали вечером в четверг, 16 октября, в Telegram-канале регионального МВД.
— В дежурную часть обратился местный житель и сообщил, что его несовершеннолетний сын пропал, — написали в ведомстве.
Полицейские установили, что школьник ушел к подруге, не предупредив родителей, и перестал выходить на связь.
В отношении отца составили административный протокол по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
