В Ростове-на-Дону нашли школьника, который ушел из дома и не вернулся

Пропавший школьник из Ростова находился в гостях у подруги.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону нашли подростка, который ушел из дома и не вернулся. Об этом рассказали вечером в четверг, 16 октября, в Telegram-канале регионального МВД.

— В дежурную часть обратился местный житель и сообщил, что его несовершеннолетний сын пропал, — написали в ведомстве.

Полицейские установили, что школьник ушел к подруге, не предупредив родителей, и перестал выходить на связь.

В отношении отца составили административный протокол по статье о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

