В Калининградской области упростили получение выплат для молодых семей

С 25 октября единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка будет назначаться автоматически при обращении за другими мерами поддержки.
Как пояснили в министерстве социальной политики региона, выплата будет предоставляться без отдельного заявления при оформлении удостоверения многодетной семьи, областного маткапитала или единовременного пособия. Срок назначения выплаты сокращен с 10 до 7 рабочих дней.
Вице-премьер Анжелика Майстер отметила, что в 2025 году эту поддержку уже получили 349 семей. Право на выплату имеют супруги до 35 лет или одинокие родители при рождении третьего и последующих детей в 2025—2027 годах. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 123 млн рублей.