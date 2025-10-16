В Калининградской области упростили получение выплат для молодых семей

Вице-премьер Анжелика Майстер отметила, что в 2025 году эту поддержку уже получили 349 семей. Право на выплату имеют супруги до 35 лет или одинокие родители при рождении третьего и последующих детей в 2025—2027 годах. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 123 млн рублей.