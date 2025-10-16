Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области упростили получение выплат для молодых семей

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал постановление об оптимизации механизма предоставления социальной поддержки молодым семьям.

Источник: КалининградLive

С 25 октября единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка будет назначаться автоматически при обращении за другими мерами поддержки.

Как пояснили в министерстве социальной политики региона, выплата будет предоставляться без отдельного заявления при оформлении удостоверения многодетной семьи, областного маткапитала или единовременного пособия. Срок назначения выплаты сокращен с 10 до 7 рабочих дней.

Вице-премьер Анжелика Майстер отметила, что в 2025 году эту поддержку уже получили 349 семей. Право на выплату имеют супруги до 35 лет или одинокие родители при рождении третьего и последующих детей в 2025—2027 годах. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 123 млн рублей.