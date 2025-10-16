Шереметьево: При пиковых нагрузках в аэропорту могут возникать очереди

«Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются по расписанию. Пассажиры на вылет и прилет обслуживаются по действующим регламентам. В период пиковых нагрузок, связанных с единовременным прибытием максимального количества рейсов, возможно кратковременное увеличение времени ожидания пассажиров во время прохождения послеполетных формальностей, в том числе на линии пограничного контроля», — говорится в сообщении.