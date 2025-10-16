Ричмонд
Шереметьево: При пиковых нагрузках в аэропорту могут возникать очереди

Аэропорт Шереметьево работает штатно на фоне сообщений об очередях, время ожидания при прохождении послеполетных формальностей может быть увеличено в период пиковых нагрузок. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Источник: РИА "Новости"

«Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются по расписанию. Пассажиры на вылет и прилет обслуживаются по действующим регламентам. В период пиковых нагрузок, связанных с единовременным прибытием максимального количества рейсов, возможно кратковременное увеличение времени ожидания пассажиров во время прохождения послеполетных формальностей, в том числе на линии пограничного контроля», — говорится в сообщении.

Как уточняется, при увеличении нагрузки службы аэропорта оперативно перераспределяют ресурсы для сохранения стабильного обслуживания.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что на пунктах паспортного контроля в Шереметьево образовались большие очереди.