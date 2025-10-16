В Ярославской области провели акцию для пожилых людей «Чистый дом»

Акция «Чистый дом» была организована в начале октября, ко Дню пожилого человека. Она состоялась в комплексном центре социального обслуживания населения «Лада» в рабочем поселке Борисоглебском Ярославской области по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной поддержки населения региона.
«Основная цель акции — выражение уважения и оказание реальной помощи старшему поколению. Социальные работники нашего учреждения предоставили пожилым людям комплекс бесплатных социально-бытовых услуг, включая мытье потолка, окон, дверей, шкафов и посуды», — рассказала директор центра «Лада» Наталья Рау.
Уточним, акция «Чистый дом» стартовала в ноябре 2016 года по инициативе заведующих отделениями центра соцобслуживания «Лада». В ходе этого мероприятия предоставляется дополнительная бытовая помощь, не входящая в перечень гарантированных услуг. Благодаря данной инициативе более 100 пожилых людей — ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров и инвалидов старше 65 лет — ежегодно получают необходимую им помощь.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.