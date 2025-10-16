Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге 84-летний пенсионер потерял миллион рублей из-за «инвестиций»

Пенсионер из Таганрога отдал мошенникам свыше миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

84-летний пенсионер из Таганрога перевел миллион рублей на неизвестные счета, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом рассказали в социальных сетях МВД.

Мужчина обратился в отдел полиции № 3 и сообщил, что стал жертвой мошенников.

— Около четырех лет назад он хотел инвестировать через интернет-платформу. В апреле этого года ему позвонил «юрист» компании, с которой он ранее имел дело, и предложил вернуть вложенные средства при условии открытия счета в иностранном банке и внесения на него денег. Заявитель отказался, — объяснили в ведомстве.

Позже позвонил «руководитель по работе с клиентами» иностранной компании. В ходе общения пенсионер сделал несколько переводов на неизвестные счета, после чего понял, что столкнулся с мошенниками, и обратился в полицию. По его словам, он потерял 1 000 048 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Проводятся оперативно розыскные мероприятия для установления и задержания причастных лиц.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!