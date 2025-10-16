Ричмонд
В Магнитогорске в Челябинской области прошло занятие Школы волонтера

В конце обучения слушатели получили сертификаты.

Занятия в Школе волонтера прошли в культурном центре «Амбар» города Магнитогорска Челябинской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году занятия проходили в два этапа. Сначала ребята встретились с экспертами на базе средних специальных учебных заведений города. А на втором этапе интенсивное обучение провели для 50 самых опытных активистов, уже проявивших себя в волонтерской деятельности.

В течение дня участники погружались в атмосферу добровольчества, развивая ключевые для волонтеров навыки: коммуникации, лидерство, умение работать в команде. Образовательная программа состояла из лекций и интерактивных сессий с экспертами. Например, педагог по ораторскому искусству Ольга Французова поделилась секретами уверенного общения и публичных выступлений. В конце обучения все ребята получили сертификаты.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.