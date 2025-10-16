Ярославским педагогам рассказали о формировании нравственной культуры детей

Первая в этом учебном году «Добрая встреча» состоялась 9 октября в Рыбинске по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в департаменте образования Ярославской области. Мероприятие оказывает поддержку педагогам в вопросах формирования традиционных духовно-нравственных ценностей у детей и подростков.
Событие стало частью форума «Встреча с личностью» и прошло на площадке Информационно-образовательного центра. Участниками стали около 100 педагогов из Ярославля, Рыбинска, Даниловского, Некоузского, Пошехонского, Рыбинского и Тутаевского округов.
Учителей начальных классов, преподавателей курса «Основы религиозных культур и светской этики» ждала встреча с руководителем сектора Основ православной культуры Синодального отдела религиозного образования и катехизации Татьяной Поликарповой. Ее выступление было посвящено теме формирования личности через уроки православной культуры и светской этики.
Педагоги узнали, как на уроках и внеклассных занятиях можно использовать образы и биографии выдающихся личностей — Александра Невского, Патриарха Тихона и других российских исторических деятелей. Также участников ждал краткий обзор современных образовательных инструментов и медиаресурсов для интеграции духовно-нравственных тем в школьную практику.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.