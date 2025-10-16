Последние новости к вечеру 16 октября 2025 года

Президент России выступил на пленарной сессии Российской энергетической недели. Путин сообщил, что мировой спрос на нефть в 2025 году увеличится и составит 104,5 млн баррелей в сутки. По его словам, мировая экономика растет год от года, несмотря ни на какие проблемы.