Последние новости к вечеру 16 октября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 16 октября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 16 октября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 октября 2025 года.

Владимир Путин выступил на РЭН

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России выступил на пленарной сессии Российской энергетической недели. Путин сообщил, что мировой спрос на нефть в 2025 году увеличится и составит 104,5 млн баррелей в сутки. По его словам, мировая экономика растет год от года, несмотря ни на какие проблемы.

FT: США будут помогать ВСУ управлять ракетами Tomahawk

Источник: AP 2024

Американская сторона будет помогать использовать снаряды и контролировать наведение целей. «Таким образом, исчезнет потребность в подробном обучении украинских солдат», — пишет Financial Times со ссылкой на чиновника.

Китай ответил на угрозы Трампа из-за закупок российской нефти

Источник: Reuters

Китай примет решительные ответные меры, если его законные права и интересы пострадают, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя требования прекратить закупку нефти в РФ.

МИД Индии не подтвердил, что Моди провел разговор с Трампом

Источник: AP 2024

«Что касается вопроса о том, был ли разговор или телефонный звонок между премьер-министром Моди и президентом Трампом, то мне неизвестно о каком-либо вчерашнем разговоре между двумя лидерами», — сказал официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Россия нанесла удар возмездия в ответ на атаки ВСУ

Источник: РИА "Новости"

Российские военные нанесли удар возмездия по газовой энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины, сообщило Минобороны. Бойцы применили высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотники.