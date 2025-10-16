Последние новости к вечеру 16 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 16 октября 2025 года.
Владимир Путин выступил на РЭН
Президент России выступил на пленарной сессии Российской энергетической недели. Путин сообщил, что мировой спрос на нефть в 2025 году увеличится и составит 104,5 млн баррелей в сутки. По его словам, мировая экономика растет год от года, несмотря ни на какие проблемы.
FT: США будут помогать ВСУ управлять ракетами Tomahawk
Американская сторона будет помогать использовать снаряды и контролировать наведение целей. «Таким образом, исчезнет потребность в подробном обучении украинских солдат», — пишет Financial Times со ссылкой на чиновника.
Китай ответил на угрозы Трампа из-за закупок российской нефти
МИД Индии не подтвердил, что Моди провел разговор с Трампом
Россия нанесла удар возмездия в ответ на атаки ВСУ
Российские военные нанесли удар возмездия по газовой энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины, сообщило Минобороны. Бойцы применили высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотники.