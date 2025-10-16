Ричмонд
Более 100 школьников прошли профпробы в Тверской сельхозакадемии

Учреждение предлагает 10 направлений: автомеханик, оператор БПЛА, агрохимик-почвовед, педагог-организатор, генетик-селекционер, кондитер, специалист по ландшафтному строительству, ветеринарно-санитарный эксперт, агроном и мастер по ремонту автомобилей.

Тверскую государственную сельскохозяйственную академию (ТГСХА) с начала учебного года посетили более 100 школьников 8−11-х классов Верхневолжья для участия в профессиональных пробах, сообщили в аппарате правительства области. Профориентационные мероприятия проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».

ТГСХА присоединилась к проекту «Билет в будущее» в качестве партнера. Учреждение предлагает 10 направлений для профессиональных проб. Ребята могут попробовать себя в качестве автомеханика, оператора БПЛА, агрохимика-почвоведа, педагога-организатора, генетика-селекционера, кондитера, специалиста по ландшафтному строительству, ветеринарно-санитарного эксперта, агронома и мастера по ремонту автомобилей.

Например, в Твери учащиеся средней школы № 2 ознакомились с основами ветеринарной медицины, а в центре внимания ребят из школы № 30 была ветеринарно-санитарная экспертиза. Ученики Заволжской средней школы им. П. П. Смирнова посетили профпробы по генетике и селекции, учащиеся регионального центра школьного образования «Завидово» — по агрохимии и почвоведению.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

