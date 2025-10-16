Ричмонд
В Брянске отремонтировали участок улицы 22-го Съезда КПСС

Там замостили плиткой тротуары и установили пандусы.

Капитальный ремонт участка улицы 22-го Съезда КПСС в Брянске завершен, сообщили в управлении автомобильных дорог региона. Отрезок обновили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Работы на одной из старейших улиц Бежицкого района стартовали в середине июля. Там уложили два слоя асфальтобетона, замостили плиткой тротуары и установили пандусы. Также на участке появились три светофорных объекта с кнопочным регулированием.

В результате на улице 22-го Съезда КПСС за последние несколько лет полностью обновили дорожное покрытие. Ранее специалисты работали на двух других участках: от улицы 3-го Интернационала до Литейной и от Кислородной до промзоны.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.