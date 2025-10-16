Ричмонд
Трое жителей Таганрога потеряли семь миллионов при покупке авто из-за границы

В Таганроге раскрыли схему мошенничества с автомобилями из-за границы.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге раскрыли схему мошенничества с зарубежными автомобилями. Как рассказали в Telegram-канале МВД, потерпевшие лишились более семи миллионов рублей.

— Трое жителей города обратились в правоохранительные органы с заявлениями: они хотели приобрести автомобили из-за границы через посредника, однако машины так и не получили, — написали в ведомстве.

По данным следствия, 26-летний местный житель организовал мошенническую схему. Он брал деньги под предлогом покупки и доставки автомобилей, заключал договоры и присылал видео с якобы выбранными машинами.

— Часть клиентов на первых этапах действительно получала заказы. Это помогло создать видимость законной деятельности.

Большую часть полученных средств подозреваемый тратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Мужчина задержан, расследование продолжается.

