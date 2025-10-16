Фотография военкора РИА Новости вошла в новую выставку Музея Победы

Кроме того, в Музее Победы 18 октября начнется акция «Музейная неделя», инициированная Минкультуры России. Участники специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посетить главное здание музея на Поклонной горе до 24 октября. Также гости могут посетить выставку «Обыкновенный нацизм» и побывать на бесплатной экскурсии по новой экспозиции «Путь к Победе», созданной к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, добавили в музее. Можно будет ознакомиться и с временными экспозициями «Сигналы Победы», «Плечом к плечу», «80 лет под знаком Победы» и многими другими, побывать в мультимедийном зале «Лица Победы» и Зале Славы, на куполе которого каждый час демонстрируется уникальная светозвуковая инсталляция о ключевых этапах Великой Отечественной войны.