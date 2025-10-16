Фотография военкора РИА Новости вошла в новую выставку Музея Победы

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Фотография военкора РИА Новости Станислава Красильникова вошла в новую экспозицию постоянно действующей выставки Музея Победы «СВО. Zащитники Отечества», сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Фото Красильникова размещено на афише новой экспозиции «СВО. Zащитники Отечества», созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Партнерами проекта стали Министерство культуры РФ, Министерство обороны РФ, и Студия военных художников имени М. Б. Грекова, а также РИА Новости.
В музее отметили, что масштабный проект представлен сразу в двух локациях: в главном здании музея на Поклонной горе и в Музее «Г. О. Р. А.». С помощью современных мультимедийных технологий, интерактивных инсталляций, подлинных артефактов экспозиция показывает судьбы реальных людей, подвиги наших воинов-современников, защищающих жителей новых субъектов Российской Федерации, добавили в пресс-службе.
Кроме того, в Музее Победы 18 октября начнется акция «Музейная неделя», инициированная Минкультуры России. Участники специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посетить главное здание музея на Поклонной горе до 24 октября. Также гости могут посетить выставку «Обыкновенный нацизм» и побывать на бесплатной экскурсии по новой экспозиции «Путь к Победе», созданной к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, добавили в музее. Можно будет ознакомиться и с временными экспозициями «Сигналы Победы», «Плечом к плечу», «80 лет под знаком Победы» и многими другими, побывать в мультимедийном зале «Лица Победы» и Зале Славы, на куполе которого каждый час демонстрируется уникальная светозвуковая инсталляция о ключевых этапах Великой Отечественной войны.
В течение «Музейной недели» участники специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно присоединиться к многочисленным мероприятиям. Акция также пройдет в филиалах Музея Победы — Музее Г. О. Р. А., Красногорском, Ржевском, Музее Г. К. Жукова в Калужской области, заключили в пресс-службе.