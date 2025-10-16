Ричмонд
Эксперт ответила, когда выгоднее бронировать летний отпуск

Турэксперт Ансталь: Планирование летнего отдыха осенью поможет сэкономить.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Турэксперт Наталия Ансталь в интервью NEWS.ru рекомендовала планировать летний отдых уже осенью, чтобы существенно сэкономить. При раннем бронировании можно получить более выгодные цены на авиаперелеты и проживание в отелях.

— Если вы знаете, что у вас будет отпуск в июле, например, в сентябре вы можете заранее забронировать путевку. Это нормальная практика. Раннее бронирование чаще всего предлагает более низкие цены. Соответственно, вы можете отдохнуть с меньшим бюджетом, — объяснила специалист.

Альтернативным вариантом могут стать горящие путевки, однако в этом случае стоит быть готовым к ограниченному выбору рейсов и отелей. Эксперт отметила, что при высоком спросе и нехватке предложений цены на такие туры также могут значительно вырасти.

