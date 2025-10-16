Эксперт ответила, когда выгоднее бронировать летний отпуск

— Если вы знаете, что у вас будет отпуск в июле, например, в сентябре вы можете заранее забронировать путевку. Это нормальная практика. Раннее бронирование чаще всего предлагает более низкие цены. Соответственно, вы можете отдохнуть с меньшим бюджетом, — объяснила специалист.