Создана методика для ускорения разработки новых лекарств от болезней сосудов

Изучению механизмов работы семиспиральных белков и их взаимодействий с лекарствами и биомолекулами мешает то, что структура данных молекул во многом зависит от того, как именно они встроены в оболочку клеток. Кроме того, данные белки достаточно сложно производить и выделять из клеток в том виде, в котором их можно использовать для проведения исследований, из-за чего ученым удалось полностью изучить лишь небольшое число этих рецепторов.