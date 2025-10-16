Около 5% людей передают по наследству мутации, способствующие развитию рака

Как отмечают исследователи, наличие этих мутаций в геномах добровольцев существенным образом повышало вероятность как выявления у них опухолей, так и наличия родственников с аналогичной историей болезни, а также снижало средний возраст, в котором впервые выявляется опухоль. Все это указывает на то, что существующие методики ДНК-скрининга выявляют далеко не всех пациентов из группы риска, что говорит о необходимости их доработки и улучшения, подытожили генетики.