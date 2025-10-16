В Красноярском крае завершили ремонт дороги к селу Дубенское

В Шушенском округе завершён ремонт дороги Синеборск — Весёлые Ключи, ведущей к селу Дубенское. Об этом рассказали в правительстве Красноярского края.
Ремонт шёл на участке с 5 по 17 километр и завершился в этом сезоне. Здесь уложили 6,5 километра нового асфальта, расчистили кюветы, укрепили обочины, установили металлические ограждения и сигнальные столбики. Также подрядчик восстановил две автобусные остановки и обновил дорожные знаки.
Качество выполненных работ проверили представители общественного контроля. По итогам проверки все параметры — от ширины дороги до высоты знаков — соответствуют проекту и нормативам.
Обновлённая трасса соединяет населённые пункты Минусинского, Шушенского и Каратузского округов и обеспечивает выезд на федеральную дорогу Р-257 «Енисей». По ней ежедневно ездят местные жители и предприятия, занимающиеся сельским и лесным хозяйством.
Всего в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на региональных дорогах края работы проходят на 86 объектах. До конца сезона планируется отремонтировать около 200 километров покрытия и открыть движение по десяти мостам. На эти цели выделено 9,4 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов.