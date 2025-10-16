В Красноярском крае завершили ремонт дороги к селу Дубенское

Всего в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на региональных дорогах края работы проходят на 86 объектах. До конца сезона планируется отремонтировать около 200 километров покрытия и открыть движение по десяти мостам. На эти цели выделено 9,4 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов.