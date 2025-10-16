В станице Марьянской Краснодарского края построили детский сад на 140 мест

Строительство нового детского сада в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края завершено, сообщили в департаменте строительства региона. Работы провели в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».
Детский сад рассчитан на 140 воспитанников, в том числе 30 мест предназначены для детей от 1,5 года до 3 лет. Общая площадь здания превышает 2 тыс. кв. м. Внутри размещены помещения для каждой группы, отдельные ясельные блоки, медицинский и логопедический кабинеты, пищеблок, а также музыкальный и гимнастический залы.
Также специалисты провели благоустройство территории вокруг здания. Там установили игровые площадки с теневыми навесами, зоны для физкультурных занятий и подвижных игр. Кроме того, предусмотрено разделение пространств живыми изгородями, а также озеленение территории деревьями, цветниками и газоном из многолетних трав. Для удобства маломобильных групп населения у входов установлены пандусы, а для хранения колясок — навесы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.