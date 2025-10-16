В станице Марьянской Краснодарского края построили детский сад на 140 мест

Также специалисты провели благоустройство территории вокруг здания. Там установили игровые площадки с теневыми навесами, зоны для физкультурных занятий и подвижных игр. Кроме того, предусмотрено разделение пространств живыми изгородями, а также озеленение территории деревьями, цветниками и газоном из многолетних трав. Для удобства маломобильных групп населения у входов установлены пандусы, а для хранения колясок — навесы.