В Краснодаре откроют многофункциональный реабилитационный центр

Центр разместится на месте лечебного корпуса функциональной хирургии и гастроэнтерологии. Там уже выполнили больше половины работ. Уточняется, что сейчас в больнице работает реабилитационное отделение на 40 коек. Оно не покрывает все потребности, особенно при необходимости многоэтапного восстановления пациентов. В новом здании будет больше возможностей для лечения. Там разместят свыше 130 коек для круглосуточного пребывания пациентов из отделений неврологии, травматологии и ортопедии.