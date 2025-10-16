В Краснодаре откроют многофункциональный реабилитационный центр

Многофункциональный реабилитационный центр откроют в Краснодаре на базе Краевой клинической больницы № 1 имени С. В. Очаповского, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Центр разместится на месте лечебного корпуса функциональной хирургии и гастроэнтерологии. Там уже выполнили больше половины работ. Уточняется, что сейчас в больнице работает реабилитационное отделение на 40 коек. Оно не покрывает все потребности, особенно при необходимости многоэтапного восстановления пациентов. В новом здании будет больше возможностей для лечения. Там разместят свыше 130 коек для круглосуточного пребывания пациентов из отделений неврологии, травматологии и ортопедии.
«Это позволит комплексно лечить различные заболевания, используя современное оборудование и индивидуальные программы реабилитации. Важно, что в центре смогут восстанавливаться и участники специальной военной операции после травм опорно-двигательного аппарата и нарушений периферической нервной системы», — рассказала и. о. вице-губернатора Краснодарского края Анна Минькова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.