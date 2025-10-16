Ричмонд
В ночь с 16 на 17 октября в Ростовской области пройдет магнитная буря

Магнитная буря в Ростовской области пройдет в течение двух дней.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь с 16 на 17 октября пройдет мощная магнитная буря. Соответствующий прогноз дает Лаборатория солнечной астрономии.

В данных лаборатории отмечается, что магнитная буры начнется 16 октября в 22.00 и продлится до 17 октября 09.00. Предполагается, что пик ее активности придется с 00.00 до 03.00. В это время ее показатель может приближаться значению G2, что считается средней.

В последующие дни, вплоть до 15 ноября, магнитных бурь пока не прогнозируют.

