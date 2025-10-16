Ричмонд
В основание главного храма ветеранов в субботу заложат землю из зоны СВО

В основание главного храма ветеранов в субботу заложат землю из Сирии и зоны СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главный храм ветеранских организаций — храм священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, — будет заложен в Новогиреево 18 октября, в его основание будет заложена земля из Афганистана, Сирии и из зоны СВО, сообщили в пресс-службе пресс-службе депутата Государственной Думы, советника мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Ресина.

«18 октября в Новогирееве состоится важное событие в общественной и духовной жизни столицы — чин освящения закладной капсулы строящегося храма священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. Торжественное богослужение и освящение капсулы возглавит епископ Егорьевский Мефодий… Перед освящением капсулы состоится крестный ход. В основание алтарной части храма будут заложены памятные капсулы с землёй, привезённой из Афганистана, Сирии, зоны проведения специальной военной операции и других мест, где погибли российские воины… Будущий храмовый комплекс станет главным храмом ветеранских организаций участников боевых действий», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась «Программа 200 храмов», инициирована патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседатели попечительского совета — мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

