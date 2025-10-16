В основание главного храма ветеранов в субботу заложат землю из зоны СВО

«18 октября в Новогирееве состоится важное событие в общественной и духовной жизни столицы — чин освящения закладной капсулы строящегося храма священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. Торжественное богослужение и освящение капсулы возглавит епископ Егорьевский Мефодий… Перед освящением капсулы состоится крестный ход. В основание алтарной части храма будут заложены памятные капсулы с землёй, привезённой из Афганистана, Сирии, зоны проведения специальной военной операции и других мест, где погибли российские воины… Будущий храмовый комплекс станет главным храмом ветеранских организаций участников боевых действий», — рассказали журналистам в пресс-службе.