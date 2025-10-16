В Ростовской области состоялся III фестиваль вина «Красностопъ Золотовский»

Мероприятие собрало представителей отрасли и властей, а также экспертов. Фестиваль стал главной площадкой региона по продвижению вин из автохтонных донских сортов. Для гостей мероприятия подготовили танцевальные, музыкальные и вокальные выступления творческих коллективов. Также им показали, как казаки раньше выращивали виноград. Кроме того, участникам фестиваля объяснили, какие сорта этой ягоды зародились в Ростовской области и в чем их особенность. Еще для них провели дегустацию.