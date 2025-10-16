В Ростовской области состоялся III фестиваль вина «Красностопъ Золотовский»

Винный фестиваль «Красностопъ Золотовский» прошел в хуторе Старозолотовском в Ростовской области 11 октября в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Мероприятие собрало представителей отрасли и властей, а также экспертов. Фестиваль стал главной площадкой региона по продвижению вин из автохтонных донских сортов. Для гостей мероприятия подготовили танцевальные, музыкальные и вокальные выступления творческих коллективов. Также им показали, как казаки раньше выращивали виноград. Кроме того, участникам фестиваля объяснили, какие сорта этой ягоды зародились в Ростовской области и в чем их особенность. Еще для них провели дегустацию.
Подчеркнем, что на фестивале хутору Старозолотовскому вручили третью звезду Ассоциации самых красивых деревень и городков России. При этом отмечается, что делегаты из Франции были ошеломлены потенциалом и уникальностью населенного пункта.
«Для нас и большая честь, и счастье вручить третью звезду. Это действительно редкая награда — за 11 лет работы Ассоциации таких населенных пунктов всего три: Суздаль, Вятское и теперь Старозолотовский. Хутор набрал 65 баллов — чуть меньше, чем Суздаль с тысячелетней историей», — поделился президент ассоциации Александр Мерзлов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.