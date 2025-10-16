В Калужской области создали школьное лесничество «Воскресенский экодозор»

Торжественное открытие школьного лесничества «Воскресенский экодозор», созданного в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», состоялось 9 октября в деревне санатория «Нагорное» в Кировском районе Калужской области, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Заниматься в лесничестве будут 16 учеников Воскресенской средней общеобразовательной школы. Им предстоит запомнить виды деревьев, которые растут в Кировском районе, познакомиться с флорой и фауной Калужской области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.