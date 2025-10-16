Потому что есть Сережка: Жуков дебютировал в Губернском театре

Фронтмен группы «Руки вверх!» Сергей Жуков добрался до театральной сцены. Певец не только предложил худруку Губернского театра Сергею Безрукову поставить мюзикл о Великой Отечественной войне, пригласил сына Энджела на главную роль, написал музыку и 15 новых песен, но и сам вышел к зрителям в камео — чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что он лично участвует в постановке. О том, как прошла премьера спектакля «Ты у меня одна» — в материале «Известий».
От мечты к сцене.
Песни Сергея Жукова не одно десятилетие поет вся страна. А он не останавливается на музыке: спродюсировал сериалы «ВИА “Васильки”» и «Плакса» со старшей дочерью Никой, теперь пробует силы в театре. Как рассказал Сергей Безруков в недавнем интервью «Известиям», Жуков сам обратился к нему с идеей музыкального спектакля «Ты у меня одна». А тот, в свою очередь, посчитал это отличной коллаборацией.
— Для меня это огромный вызов. Представьте: одно дело написать песню «Крошка моя», и совсем другое — 15 песен и музыку к спектаклю. Да еще с симфоническим оркестром и про Великую Отечественную войну. Я шел к этому шесть лет. Очень волнуюсь, — признался Жуков «Известиям».
По словам композитора, спектакль базируется на трех столпах: вера, надежда и любовь. Это музыкальный и трогательный разговор с детьми и подростками в первую очередь о важных жизненных ориентирах: любви к маме, Родине, ко всему живому в этом мире.
— Без прошлого невозможно будущее. Важной задачей было показать спектакль семьям, чтобы после него дети заинтересовались историей своей семьи, узнали, кто у них воевал. Или хотя бы просто подумали о том, чего стоило этим мальчишкам пройти войну, как можно было питаться одним талым снегом, потому что не было еды, — рассказал Жуков.
По задумке Сергея и режиссера проекта Нины Чусовой, мюзикл прежде всего адресован юному поколению. Вероятно, поэтому в нем задействованы сразу десять детей разного возраста. Самому младшему — Григорию Дружинину — только исполнилось 10 лет.
— У меня высокие требования как к профессиональным взрослым артистам, так и к нашим подросткам. Они в одинаковой степени были подвержены как кнуту, так и прянику. Мы активно репетировали с августа. Начинали в 10 утра, заканчивали в 12 ночи. Но они мужественно прошли весь путь, — подтвердила «Известиям» Нина Чусова.
Зачем мне орден? Я согласен на медаль.
«Ты у меня одна» — это путешествие в героическое и полное боли военное время, представленное детьми таким же детям. Правда, начинается история с XXI века. На календаре — 9 мая. Но для главного героя Вани (Энджел Жуков) это не День победы, а собственный праздник. У него есть шумные друзья, любящие родители, кров, пища. Только мечтает парнишка о другом — о новом айфоне.
Идеи материализма прочно засели в маленьких умах, поэтому поют они исключительно о «бабках», а говорят на непонятном для взрослых сленге. «Чё ты меня рофлишь», «ну это кринж», «олды не тот вайб разгоняют» — и далее по списку. Поэтому таким неожиданным для Ванюшки становится подарок его бабушки и дедушки — фронтовая медаль прадеда за подвиг.
Это событие переносит героев в 1941 год. Там живет другой Ваня, прадед современного. Он растет в деревне, ухаживает за девочкой Машей (Мария Паротикова), помогает маме (Вера Шпак) и мечтает стать летчиком. Однако 22 июня дела приобретают другой оборот. Война, партизанский отряд, ранение, лазарет, плен — через все это придется пройти главным героям.
Но создатели не стали ковырять рану, не показали кровопролитных сражений, пыток и смертей. Жуков хотел рассказать историю о любви и памяти. И сделал это с присущей ему легкостью.
Спектакль соткан из музыкальных номеров, хореографии и сложных мизансцен. Чего стоит одна картина в вагоне поезда, когда сынам полка приходится отыгрывать драматический эпизод, не забывая покачиваться в такт движению вагона. Надо отменить, что дети великолепно справились со своей задачей. Причем как со сценической, так и с музыкальной. Им помогал коллектив Губернского театра, известный широтой актерского диапазона и универсальностью.
Музыка — самостоятельный герой постановки. Внимательный зритель без труда услышит в композициях Сергея Жукова отсылки к известным советским песням военного времени. Но не копирования ради, а в качестве вдохновения. Большая часть песен — это лирические мелодии о любви к маме, боли утраты, но есть и более патетические и духоподъёмные вещи.
В Энджеле без труда угадывается отец. Они похожи не только внешне, но и тембром голоса. Сам Сергей Жуков появляется на сцене в образе фронтового артиста, который приехал поднимать боевой дух в госпиталь. Получается своеобразное камео. В потертой гимнастерке, подпоясанный армейским ремнем, он тоже поет о любви. И делает это с фирменными простыми рифмами.
Очевидно, этот спектакль — признание в любви его собственной маме, супруге, которая сидела в зале, своим детям, двое из которых тоже пришли поддержать семью. А разговор о Великой Отечественной войне — тот контраст с современностью, который, по мнению авторов, необходим изнеженной молодежи.