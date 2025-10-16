Потому что есть Сережка: Жуков дебютировал в Губернском театре

Фронтмен группы «Руки вверх!» Сергей Жуков добрался до театральной сцены. Певец не только предложил худруку Губернского театра Сергею Безрукову поставить мюзикл о Великой Отечественной войне, пригласил сына Энджела на главную роль, написал музыку и 15 новых песен, но и сам вышел к зрителям в камео — чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что он лично участвует в постановке. О том, как прошла премьера спектакля «Ты у меня одна» — в материале «Известий».