Жительница Свердловской области победила в конкурсе «Женщины в АПК»

Глава фермерского хозяйства Валентина Айметова из Красноуфимского района Свердловской области одержала победу в номинации «Суперженщина» всероссийского конкурса «Женщины в АПК», сообщили в департаменте информационной политики региона. Содействие развитию агропромышленного комплекса отвечает целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
«Среди глав хозяйств немало женщин, и Валентина Айметова — яркий пример профессионализма и преданности делу. Уже более 20 лет она успешно управляет собственным фермерским хозяйством, где производятся молоко, картофель и зерно», — рассказала и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.
Работники хозяйства под руководством Валентины обрабатывают 13,2 тысячи гектаров земли. В 2025 году они произвели 12,9 тысячи тонн зерна, 6,3 тысячи тонн картофеля. Для обеспечения поголовья скота кормами до следующего лета на ферме заготовили 4,5 тысячи тонн сена и 23 тысячи тонн сенажа. Награду Валентине вручили во время выставки «Золотая осень», которая прошла в Москве 8−11 октября.
«Конкурс вызывает широкий отклик и показывает, как много на селе неравнодушных женщин, которые хотят развиваться, реализовывать интересные социальные проекты на сельских территориях, помогать людям, рядом с которыми они живут», — отметила первый замглавы Минсельхоза РФ Елена Фастова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.