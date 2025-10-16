Годовалая девочка отравилась химическим средством в Солигорске

Медики оказывают помощь младенцу, отравившемуся химическим средством, сообщает Солигорский телеканал.
ЧП случилось 15 октября. В районную больницу доставили годовалую девочку с диагнозом «отравление химическим средством».
Медики рассказали, что родители отвлеклись на бытовые дела, а «малышка взяла флакон с аромадиффузором и выпила находящуюся в нем жидкость — химическое средство».
Девочке своевременно оказали медицинскую помощь и, к счастью, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
