Годовалая девочка отравилась химическим средством в Солигорске

Ребенка госпитализировали с диагнозом «отравление химическим средством».

Источник: Комсомольская правда

Медики оказывают помощь младенцу, отравившемуся химическим средством, сообщает Солигорский телеканал.

ЧП случилось 15 октября. В районную больницу доставили годовалую девочку с диагнозом «отравление химическим средством».

Медики рассказали, что родители отвлеклись на бытовые дела, а «малышка взяла флакон с аромадиффузором и выпила находящуюся в нем жидкость — химическое средство».

Девочке своевременно оказали медицинскую помощь и, к счастью, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

