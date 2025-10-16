На месте массовой смертельной аварии в Уфе восстановили светофоры

В уфимской мэрии сообщили о восстановлении работы светофоров на перекрестке улиц Новоженова и Уфимского шоссе. Регулирующее оборудование вышло из строя 15 октября после смертельного ДТП, в котором пострадало несколько автомобилей.
Сотрудники муниципального предприятия «Уфагорсвет» быстро отреагировали на ситуацию и смонтировали новые светофоры. В настоящее время дорожная инфраструктура функционирует в обычном режиме, а транспортное движение на этом участке полностью нормализовалось.
Напомним, в аварии погибли двое, еще восемь человек пострадали.
