На месте массовой смертельной аварии в Уфе восстановили светофоры

После ДТП на Новоженова возобновила работу светофорная система.

Источник: Комсомольская правда

В уфимской мэрии сообщили о восстановлении работы светофоров на перекрестке улиц Новоженова и Уфимского шоссе. Регулирующее оборудование вышло из строя 15 октября после смертельного ДТП, в котором пострадало несколько автомобилей.

Сотрудники муниципального предприятия «Уфагорсвет» быстро отреагировали на ситуацию и смонтировали новые светофоры. В настоящее время дорожная инфраструктура функционирует в обычном режиме, а транспортное движение на этом участке полностью нормализовалось.

Напомним, в аварии погибли двое, еще восемь человек пострадали.

