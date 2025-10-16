Ричмонд
В Ростове на Западном развороте намерены благоустроить остановки

В Ростове из-за очередей на Западном развороте установят навесы для пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону планируется благоустройство пересадочного узла на Западном развороте. Соответствующее поручение дано по итогам рассмотрения ситуации с транспортной инфраструктурой в этом районе. О нововведениях в своем Telegram-канале сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.

Мэр заслушал доклад руководителя городского департамента транспорта Константина Лашенко, который представил данные о работе узла в часы пик. Ежедневно в вечернее время тысячи горожан используют этот разворот для поездки домой после работы и учебных заведений.

Для решения проблемы комфорта пассажиров решили установить на остановках защитные навесы. Эти конструкции обеспечат защиту людей от летней жары и осадков в дождливые периоды.

Кроме того, заместителям градоначальника по транспорту Владимиру Иванову и по строительству Андрею Дикуну поручено детально изменить планировку территории. Цель — увеличить площадь тротуарных зон для большего удобства пешеходов.

