Гагаузы больше не считаются иностранцами в Турции: Эрдоган подписал исторический указ

Турецкие СМИ информируют об указе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который отменяет статус «иностранцев» для представителей ряда тюркских народов, включая гагаузов.
Новые правила распространяются также на граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Татарстана, Крыма и других тюркских регионов.
Это изменение позволяет представителям указанных народов свободно заниматься трудовой деятельностью и ремеслами в турецких государственных и частных секторах.
Ограничения сохраняются только для службы в вооруженных силах и структурах безопасности, сообщает t.me/mirgagauzia.
