Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гагаузы больше не считаются иностранцами в Турции: Эрдоган подписал исторический указ

Турецкие СМИ информируют об указе президента, который отменяет статус иностранцев для представителей ряда тюркских народов, включая гагаузов.

Источник: Комсомольская правда

Турецкие СМИ информируют об указе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который отменяет статус «иностранцев» для представителей ряда тюркских народов, включая гагаузов.

Новые правила распространяются также на граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Татарстана, Крыма и других тюркских регионов.

Это изменение позволяет представителям указанных народов свободно заниматься трудовой деятельностью и ремеслами в турецких государственных и частных секторах.

Ограничения сохраняются только для службы в вооруженных силах и структурах безопасности, сообщает t.me/mirgagauzia.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Учился в России — это зря, значит, ты рука Кремля: На кандидата в премьеры Молдовы, выпускника МГУ, навешивают ярлык «агента ФСБ», а это лишь говорит о том, что российское образование — знак качества.

Главное не то, что человек учился в «неправильной» стране, главное, чтобы он был профессионалом своего дела, а на первое место ставил не личные и партийные, а интересы страны, интересы государства (далее…).

Или в аптеку, или в частную клинику: В больницах Молдовы исчезают жизненно важные препараты для онкобольных — ждем ответа Минздрава.

В соцсетях появилась информация, что, в Национальном онкологическом институте закончился препарат Золадекс (далее…).

Посол Молдовы в США рассказал на американском ТВ про «ужасы советско-российской оккупации»: Получается, Влад Кульминский и мы с вами жили в совершенно разных Молдавиях.

Влад Кульминский не мог не понимать, что его интервью на американском ТВ тут же станет известно жителям Молдовы (далее…).

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше