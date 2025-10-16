В одной из школ в Ессентуках улучшили систему вентиляции и меню

В городе Ессентуки Ставропольского края дети жаловались, что в школе душно, а еда невкусная: ребята выходили с уроков с головной болью и отказывались от обедов. Тогда родители отправили жалобу через QR-код —такие есть на каждом объекте, обновлённом или построенном по нацпроекту.