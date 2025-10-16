В одной из школ в Ессентуках улучшили систему вентиляции и меню

В городе Ессентуки Ставропольского края дети жаловались, что в школе душно, а еда невкусная: ребята выходили с уроков с головной болью и отказывались от обедов. Тогда родители отправили жалобу через QR-код —такие есть на каждом объекте, обновлённом или построенном по нацпроекту.
Специалисты краевого и городского управления образования провели проверку. В актовом зале и библиотеке установили дополнительные сплит-системы, и теперь вентиляция и температурный режим во всех помещениях соответствуют нормам.
Поставщику питания сделали замечание и поручили устранить недочеты. Контроль за питанием также взял на себя родительский комитет.
Средняя общеобразовательная школа № 11 построена и открыта по нацпроекту «Молодежь и дети». В ней обучаются почти 1,5 тыс. юных ессентучан.
Если школа, больница, парк в вашем городе построен, обновлен или благоустроен по нацпроекту, вы тоже можете отправить обращение и предложить что-то улучшить — просто отсканируйте QR-код. Каждую просьбу обязательно рассмотрят.