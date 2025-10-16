В подмосковной Дубне после капремонта открыли детскую школу искусств

Обновленную в соответствии с задачами нацпроекта «Семья» детскую школу искусств (ДШИ) открыли в подмосковной Дубне. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Здание школы расположено на улице Флерова. За девять месяцев там укрепили фундамент, полностью обновили фасад и кровлю, заменили инженерные сети, окна и двери. Также были отремонтированы учебные кабинеты, а концертный зал утеплили и оснастили акустическими панелями для улучшения звука.
«Торжественная церемония открытия обновленной Дубненской детской школы искусств собрала педагогов, учеников, а также выпускников. Дубненская детская школа искусств — это 1000 учеников и 76 преподавателей. Уверен, в обновленной школе заниматься им будет комфортнее, интереснее, а значит, и результаты будут еще ярче», — написал Максим Тихомиров в своем Telegram-канале.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.