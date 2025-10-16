Компании из Томской области победили на конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация»

В номинации «Интернет вещей» победила платформа «ДекСтрим» от одноименной компании. Это IT-решение предназначено для беспроводного автоматизированного мониторинга и управления технологическими процессами на объектах инфраструктуры. Платформа уже применяется в «Томскводоканале». Кроме того, она проходит испытания в «Газпроме». Отметим, что этот проект является резидентом «Сколково».