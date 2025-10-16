Ричмонд
Компании из Томской области победили на конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация»

Представленные ими проекты стали лучшими в номинациях «Информационная безопасность» и «Интернет вещей».

Победителями V Национального конкурса «ПРОФ-IT. Инновация», организованного при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», стали две компании из Томской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

Всего на конкурсе были заявлены 218 проектов от российских IT-разработчиков. 40 из них отобрали для участия в финале. При этом только 14 проектов получили признание экспертов и звания победителей. Церемония награждения прошла в Омске.

Абсолютным лидером в номинации «Информационная безопасность» стала платформа TeamDo от компании «Адекс», базирующейся в Томской области. Этот программный комплекс позволяет предприятиям синхронно управлять имуществом, цифровыми активами и бизнес-процессами. Разработка создана выпускниками томских вузов Вячеславом и Анной Крампец. Их проект включен в реестр российского программного обеспечения.

В номинации «Интернет вещей» победила платформа «ДекСтрим» от одноименной компании. Это IT-решение предназначено для беспроводного автоматизированного мониторинга и управления технологическими процессами на объектах инфраструктуры. Платформа уже применяется в «Томскводоканале». Кроме того, она проходит испытания в «Газпроме». Отметим, что этот проект является резидентом «Сколково».

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.