Компании из Томской области победили на конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация»

Победителями V Национального конкурса «ПРОФ-IT. Инновация», организованного при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», стали две компании из Томской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Всего на конкурсе были заявлены 218 проектов от российских IT-разработчиков. 40 из них отобрали для участия в финале. При этом только 14 проектов получили признание экспертов и звания победителей. Церемония награждения прошла в Омске.
Абсолютным лидером в номинации «Информационная безопасность» стала платформа TeamDo от компании «Адекс», базирующейся в Томской области. Этот программный комплекс позволяет предприятиям синхронно управлять имуществом, цифровыми активами и бизнес-процессами. Разработка создана выпускниками томских вузов Вячеславом и Анной Крампец. Их проект включен в реестр российского программного обеспечения.
В номинации «Интернет вещей» победила платформа «ДекСтрим» от одноименной компании. Это IT-решение предназначено для беспроводного автоматизированного мониторинга и управления технологическими процессами на объектах инфраструктуры. Платформа уже применяется в «Томскводоканале». Кроме того, она проходит испытания в «Газпроме». Отметим, что этот проект является резидентом «Сколково».
