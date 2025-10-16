В Башкирии ввели новые выплаты для жен военнослужащих

В Башкирии беременные женщины, мужья которых служат по призыву, участвуют в специальной военной операции или являются курсантами первого курса военного училища, могут получить разовую материальную помощь. Такую информацию распространило региональное отделение Социального фонда.
Размер единовременного пособия в текущем году установлен на уровне 49 064 рублей 75 копеек. Эта сумма регулярно пересматривается с учетом инфляции. Подать заявление на получение выплаты можно начиная с шестого месяца беременности или в течение полугода после того, как супруг завершил срочную службу. Обязательным условием является предоставление документа из военной части или комиссариата, где указан период службы мужа.
Оформить пособие можно несколькими способами: через портал государственных услуг, в любом отделении МФЦ или непосредственно в офисе Социального фонда РБ. Рассмотрение заявления обычно занимает не более десяти рабочих дней, а перевод денежных средств осуществляется в пятидневный срок после принятия положительного решения.
После появления на свет ребенка супруга военнослужащего имеет право на регулярную финансовую поддержку. Это ежемесячное пособие выплачивается с даты рождения малыша до достижения им трехлетнего возраста. В 2025 году его размер в регионе составляет 21 027 рублей 75 копеек.
