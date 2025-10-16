В Башкирии ввели новые выплаты для жен военнослужащих

Размер единовременного пособия в текущем году установлен на уровне 49 064 рублей 75 копеек. Эта сумма регулярно пересматривается с учетом инфляции. Подать заявление на получение выплаты можно начиная с шестого месяца беременности или в течение полугода после того, как супруг завершил срочную службу. Обязательным условием является предоставление документа из военной части или комиссариата, где указан период службы мужа.