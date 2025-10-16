Школьники из Юрги в Кузбассе ознакомились с профессией строителя

Ученики школы № 8 в Юрге в Кузбассе побывали с организованной по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» экскурсией на строительной площадке жилого комплекса «Альпийский парк». Об этом сообщили в администрации города.
Во время экскурсии дети увидели, как работают строители, а также изучили технологические этапы возведения современных жилых домов. Они также узнали, насколько востребована данная специальность в регионе. Экскурсию для ребят провел директор площадки, опытный строитель Сергей Русских.
«Это событие стало важной частью программы подготовки молодых профессионалов, нацеленной на формирование практических навыков и углубление понимания особенностей будущей профессии. Возможно, кто-то из ребят выберет такую важную и нужную профессию, как строитель. Тем более что получить ее можно у нас в Юрге на базе техникума машиностроения и информационных технологий», — отметила директор школы Светлана Толкачева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.