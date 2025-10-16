Ларек с шаурмой закрыли в Нижнем Новгороде из-за мигрантов

Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Индивидуальный предприниматель, владеющий павильоном, не направил в установленный срок уведомление об увольнении двух граждан Таджикистана в управление по вопросам миграции. По закону, такое уведомление должно быть подано в течение трёх рабочих дней. Суд признал бизнесмена виновным по части 3 статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ — «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства». В качестве наказания назначено административное приостановление деятельности на две недели. Сотрудник Ленинского районного отделения судебных приставов выехал на место, вручил предпринимателю требование о немедленном прекращении работы и опечатал торговую точку после того, как владелец вывез все продукты. Кроме того, пристав предупредил предпринимателя об ответственности за самовольное возобновление деятельности. В течение всего срока приостановки сотрудники ФССП будут контролировать исполнение решения суда.