«Появление ребенка — великое чудо». БСЖ поздравил мам, родивших 14 октября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин поздравил в РНПЦ «Мать и дитя» 11 женщин, которые родили 14 октября, в День матери. Поздравления сегодня принимали 11 матерей, передает корреспондент БЕЛТА.
У каждой из женщин в день появления малыша на свет началась новая жизнь. Например, у новоиспеченной родительницы Ольги Тарасюк родилась долгожданная девочка, которую планируют назвать Миланой. «Роды прошли сложно, но мы справились. Совсем не ожидала, что дочка решит появиться на свет именно в этот день. Малыши сами выбирают день и время, когда родиться», — поделилась родильница.
Среди тех, кого поздравили члены БСЖ, многодетная мама Алена Перевозникова. В ее семье до недавних пор было две девочки и два мальчика, а 14 октября родился еще один ребенок. «Подсказывала мамам первенцев, как держать голову младенцу, как поднимать ребенка. С каждой беременностью, с новым малышом появляется все больше опыта», — поделилась она и добавила, что на протяжении всей жизни ощущает помощь государства, например, с господдержкой построили квартиру.
Заместитель председателя БСЖ Центрального района города Минска Ольга Ачеповская отметила, что человек — это наивысшая ценность на земле, а рождение ребенка — великое таинство и чудо.
На Неделе родительской любви Белорусский союз женщин поздравляет новоиспеченных мам и подбирает им подарки с заботой о малыше. Представители БСЖ активно участвуют в различных мероприятиях.
«Например, сегодня состоялась физкультурно-спортивная олимпиада. В Минске вчера прошла масштабная акция “Родительский дом”, во время которой родители и их ребята стали участниками большого праздника. Прошли конкурс рисунков “Вместе мы семья”, фоторабот, а также акция “Музыка и звезды”. Мы собрали молодые семьи на импровизированный концерт», — рассказала Ольга Ачеповская.
Поздравляя матерей с рождением ребенка, она выразила надежду, что родители воспитают достойных граждан своей страны.
Мамам вручили набор подарков. В комплекте самое необходимое: средства ухода и гигиены, постельное белье. -0-
Фото БСЖ.