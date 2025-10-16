«Появление ребенка — великое чудо». БСЖ поздравил мам, родивших 14 октября

Среди тех, кого поздравили члены БСЖ, многодетная мама Алена Перевозникова. В ее семье до недавних пор было две девочки и два мальчика, а 14 октября родился еще один ребенок. «Подсказывала мамам первенцев, как держать голову младенцу, как поднимать ребенка. С каждой беременностью, с новым малышом появляется все больше опыта», — поделилась она и добавила, что на протяжении всей жизни ощущает помощь государства, например, с господдержкой построили квартиру.