Вуз из Самары попал в два международных рейтинга

Самарский вуз занял уверенные позиции в международных рейтингах.

Самарский политех попал сразу в два международных рейтинга. Один из них составило британское издание Times Higher Education (THE). В него включены более 2000 вузов из разных стран, в том числе 80 — из России.

«Университет сохранил стабильные позиции, заняв место в категории 1501+ мирового рейтинга», — прокомментировала пресс-служба вуза и отметила, что в национальном сегменте он оказался в группе с 26 по 81 место.

Второй международный рейтинг «Три миссии университета» составили в Москве. В нем самарский вуз оказался на 113−156 позиции среди российских университетов.

Ранее три университета из Самары вошли в топ лучших вузов страны.