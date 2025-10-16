Сварщик из Приангарья вошел в топ-5 специалистов страны по мастерству

Владимир Долгов из Иркутской области продемонстрировал высокий уровень подготовки, войдя в пятерку лучших в номинации «Сварщик» Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», организованного при поддержке национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в министерстве труда и занятости региона.
Финальные соревнования конкурса состоялись в конце сентября в Перми. На них собрались 38 победителей региональных этапов. Участники прошли теоретическое тестирование. Вопросы были связаны с работой оборудования, технологическими процессами и охраной труда. Кроме того, финалисты выполнили практическое задание. Они, в частности, сваривали различные виды швов по чертежам в условиях ограниченного времени.
«Для выполнения задания были предложены такие электроды, с которыми прежде я не сталкивался, поэтому работы выполнял с осторожностью, чтобы не прожечь нержавейку, не нарушить критерии — не превысить допустимый зазор между деталями, соблюсти толщину и высоту сварного шва», — рассказал Владимир.
По оценкам Минтруда России, в ближайшие пять лет в экономику страны потребуется дополнительно привлечь около 140 тысяч сварщиков. Это одна из самых востребованных специальностей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.