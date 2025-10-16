Сварщик из Приангарья вошел в топ-5 специалистов страны по мастерству

Финальные соревнования конкурса состоялись в конце сентября в Перми. На них собрались 38 победителей региональных этапов. Участники прошли теоретическое тестирование. Вопросы были связаны с работой оборудования, технологическими процессами и охраной труда. Кроме того, финалисты выполнили практическое задание. Они, в частности, сваривали различные виды швов по чертежам в условиях ограниченного времени.