В Ростовской области с начала года обнаружено почти 300 взрывоопасных предметов

В 2025 году больше всего взрывоопасных предметов нашли в Ростове и четырех районах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала текущего года было выявлено 296 взрывоопасных предметов. Соответствующая информация была предоставлена правительством региона. Основная часть боеприпасов была найдена в Ростове-на-Дону, а также в Аксайском, Дубовском, Мясниковском и Неклиновском районах.

Спустя восемьдесят лет после окончания Великой Отечественной войны на территории региона, где велись ожесточенные бои, продолжают находить мины, авиабомбы и другие опасные предметы. В прошлом году было обнаружено 392 взрывоопасных предмета.

Специалисты предупреждают: при обнаружении любого подозрительного или взрывоопасного предмета запрещается его поднимать, передвигать или разбирать. Опасную находку следует обозначить доступными средствами и немедленно сообщить о ней в экстренные службы.

