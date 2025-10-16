В Ростовской области с начала года обнаружено почти 300 взрывоопасных предметов

В Ростовской области с начала текущего года было выявлено 296 взрывоопасных предметов. Соответствующая информация была предоставлена правительством региона. Основная часть боеприпасов была найдена в Ростове-на-Дону, а также в Аксайском, Дубовском, Мясниковском и Неклиновском районах.