Аэропорт Хатанга в Красноярском крае увеличил выработку на 53%

В аэропорту, в частности, оптимизировали процесс наземного обслуживания авиасудов. В течение шести месяцев сотрудники воздушной гавани вместе с экспертами регионального центра компетенций внедряли бережливые технологии. Например, в аэропорту начали применять производственный анализ. Это позволило выявить ключевые проблемы, такие как избыточные перемещения персонала, загромождение проходов багажом и потеря времени при подготовке документов.