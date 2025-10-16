Аэропорт Хатанга в Красноярском крае увеличил выработку на 53%

Аэропорт Хатанги, базирующийся в Красноярском крае, подвел итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря внедрению бережливых технологий на предприятии выработка выросла на 53%, сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства региона.
В аэропорту, в частности, оптимизировали процесс наземного обслуживания авиасудов. В течение шести месяцев сотрудники воздушной гавани вместе с экспертами регионального центра компетенций внедряли бережливые технологии. Например, в аэропорту начали применять производственный анализ. Это позволило выявить ключевые проблемы, такие как избыточные перемещения персонала, загромождение проходов багажом и потеря времени при подготовке документов.
Благодаря внедрению бережливых технологий в аэропорту составили матрицу компетенций и реорганизовали рабочие места по системе 5С. Процесс обслуживания воздушных судов при этом ускорился на 45%. Полученный опыт в компании планируют тиражировать.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.